عاشا 6 أيام في العزل معًا.. "إسراء" انتصرت على كورونا بعدما هزم والدها -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

بعد أن الله كتب لها أن تكون بصحبة والدها المُصاب بفيروس كورونا المستجد على مدار 6 أيام داخل مستشفى عزل المصابين بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قبل أن يهزمه "الفيروس"، وعقب مرور نحو أسبوع انتصرت على "الفيروس" الذي كانت تعالج منه داخل المستشفى ذاته.

احتفل الطاقم الطبي داخل مستشفى ملوي في محافظة المنيا، بخروج الطفلة "إسراء"، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، وذلك عقب مرور نحو أسبوع على وفاة والدها متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا داخل المستشفى ذاته.

وقال مصدر طبي داخل مستشفى عزل ملوي، إن "المستشفى" استقبل يوم 14 من الشهر، الدكتور عبد الهادي علي عبد الهادي المدرس بقسم الدراسات الأدبية في كلية دار العلوم بجامعة المنيا، وابنته "إسراء"، 5 سنوات، مصابين بفيروس كورونا، وبسبب تأخر حالة والدها وخاصة "الصدر" توفيّ في اليوم السادس من دخوله المستشفى.

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وأضاف "المصدر"، أنه عقب وفاة "الوالد"، رفض العاملون في المستشفى إخبار ابنته حفاظًا على حالتها النفسية ومناعتها، وعمل الجميع على معالجتها حتى استجابت للعلاج، وتحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية.

وفي اليوم الأول لشهر رمضان، احتفل تمريض المستشفى مع الطفلة إسراء، بإحضار فانوس لها، ثم رددوا العديد من أغاني رمضان ومنها "حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو"، كما علقوا زينة رمضان داخل الغرفة التي تُقيم فيها "الطفلة المُصابة".

وقبل وفاة والدها بيوم واحد، كتب رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، طالب فيها أصدقائه وزملائه بالدعاء له، وجاء فيها "أحبابي وأصحاب الفضل وقرة العيون؛ حقيقة لا أدري أين دعاؤكم مني؟ بالله عليكم عودوا لما كنتم عليه من تكثيف الدعاء لأخيكم عسى أن يرفع الله عنه بدعاء صالحيكم".