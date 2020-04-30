البورصة السعودية تصعد 1.8% مع ارتفاع البترول وتخفيف قيود كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

سجلت البورصة السعودية، ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الخميس، متخطية مكاسب الأسواق الأخرى في المنطقة بفضل زيادة أسعار النفط، وتخفيف القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 1157 بتوقيت جرينتش، كان برنت مرتفعا 2.59 دولار بما يعادل 11.49% إلى 25.13 دولار للبرميل، مستفيدا من مؤشرات على أن تخمة الخام الأمريكية تنحسر، وأن الطلب على الوقود المنكوب من جراء قيود كورونا بدأ يتحسن.

وزاد المؤشر السعودي 1.8%، مع زيادة سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 2.3%، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 4.3%.

وقفز سهم حلواني إخوان للصناعات الغذائية عشرة بالمئة، ليصبح أكبر الرابحين في السوق اليوم الخميس، بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة قوية في صافي ربح الربع الأول من السنة.

وبدأ السعوديون أمس الأربعاء يعودون تدريجيا إلى مراكز التسوق والأسواق المفتوحة، بعد أن خففت السلطات القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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وعوض مؤشر أبوظبي خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.2%، مدفوعا بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول 1.6%.

لكن مكاسب السوق حدتها خسائر 1.2% في سهم اتصالات، و4.9% في سهم دانة غاز مع بدء تداولهما دون الحق في التوزيعات.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 1.1% بقيادة قفزة سجلها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.9%، كما صعد سهم بنك دبي الإسلامي 2.2%.

وأعلن دبي الإسلامي تراجع صافي ربح الربع الأول إلى 1.11 مليار درهم (302.2 مليون دولار) من 1.355 مليار درهم قبل عام.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت 903 ملايين درهم ربحا للبنك، في حين توقع بنك أبوظبي الأول للأوراق المالية 1.1 مليار درهم.

وأنهى المؤشر القطري الجلسة على ارتفاع 0.7%، مع صعود لسهم صناعات قطر الذي تقدم 5.3%، وارتفع سهم بروة العقارية 2.8% قبل إعلان نتائجها الفصلية.