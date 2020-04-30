هولندا.. وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تزايد

أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا و84 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة، اليوم الخميس،

إنه تم تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورنا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39316، كما تم تسجيل 84 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4795.

وحذر المعهد (RIVM) من أن هذه النتائج هي لحالات مؤكدة فقط، في حين أن الأرقام الفعلية هي أعلى بكثير.

وتظهر البيانات الجديدة أن معدل الإصابات اليومية يشهد تزايدا إذ بلغ اليوم 514 إصابة جديدة في حين بلغ 386 يوم الأربعاء.