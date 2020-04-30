ألمانيا.. الإصابات اليومية بكورونا تعاود الارتفاع مجددًا

عادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى الارتفاع، إذ سجلت 1478 إصابة جديدة، و173 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأظهرت بيانات من معهد روبرتكوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، أن عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع في ألمانيا بمقدار 1478 إلى 159119، كما سجلت 173 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 6288.
وتشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع في معدلات الإصابة اليومية عند مستوى 1478، بعد أن سجلت 1304 يوم الأربعاء، و1144 الثلاثاء.
في حين انخفض معدل الوفيات اليومي عند مستوى 173حالة وفاة، بعد أن سجل 202 وفاة بالفيروس يوم أمس الأربعاء.
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