كورونا.. الإمارات تسجل 7 حالات وفاة و552 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، في عموم البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت الوزارة بأنها أجرت أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 552 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات12,481 حالة، و100 حالة

شفاء وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 2,429 حالة، و7 حالات وفاة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 105.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد أمس الأربعاء أن العالم يعيش تحديات جمة بسبب تفشي كورونا، مشددا على أنه لكي يتم تجاوز هذه التحديات، فلا

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بد من أن يتلازم الإيمان بالقيم الإنسانية.

ووجه آل نهيان رسالة إلى مواطني الإمارات والمقيمين، كتب فيها: "القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع، وهذا ما فعله المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، وفي هذا الشهر الفضيل علينا بالتحلي بالصبر وتحمّل المشاق في مواجهة التحديات".

وأضاف: "الأزمة مستمرة وعلاجها يحتاج إلى الصبر والتكاتف ومساندة كل من يعمل لأجل صحة هذا الوطن وسلامته من مواطنين ومقيمين لا نفرق بينهم".

وتابع: "الإمارات قوية وقادرة على الخروج من هذه الأزمة واجتيازها".