ارتفاع غير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا فى السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية ارتفاعًا قياسيًا جديدًا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي في إحصائية الخميس 1351 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1351 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كوروناالمستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 22753 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين.
ويمثل هذا المعدل رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشرفي إحصائية الثلاثاء 1266 حالة، والأربعاء 1325.
وذكر العبد العالي أن عدد المرضى من الحالات الحرجة يبلغ الآن 123 شخصا وهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وأفاد بتسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 162 متوفيا.
كما أعلن عن رصد 210 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3163 شخصا.
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