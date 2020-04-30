فيصل بن فرحان يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأذربيجاني



تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلمار محمدياروف. جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض جهود البلدين في التصدي لفيروس كورونا الجديد واحتواء تداعياته.

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