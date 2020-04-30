الإمارات.. 7 وفيات جديدة بكورونا و 552 إصابة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 أبريل 2020 04:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 أبريل 2020 04:18 مساءً - مشاركة

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 12,481 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، خاصة أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

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وبذلك يبلغ عدد الوفيات الإجمالي في الدولة 105 حالات.

كما كشفت الوزارة أيضا عن شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بـ”كوفيد-19″، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة منذ دخول المستشفى.

وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الإمارات 2,429 حالة.