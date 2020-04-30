“قفزة كبيرة” بإصابات كورونا في أفريقيا

وسجلت أفريقيا حتى اليوم أكثر من 36000 حالة بينها أكثر من 1500 حالة وفاة.

وعلى الرغم من تزايد قدرة القارة على توفير اختبارات الفيروس، لا يزال هناك نقص في أجهزة الاختبار في عدد من دول القارة. وهو ما يعني أن الرقم الفعلي أعلى بكثير من الأرقام المعلنة. لكن رئيس السياسات في المركز، بنيامين جودالباي، قال للصحفيين أن الفيروس “ليس شيئًا يمكن إخفاؤه”.

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزه، التي سجلت أعلى عدد للحالات في أفريقيا، بأكثر من 5300 إصابة، “تأمل بشدة في النجاة من الموجة الأولى”.

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وأشادت دول العالم بتعامل جنوب أفريقيا مع الوباء وهو ما دفعها لإعلان بدء تخفيف الإغلاق المفروض منذ خمسة أسابيع يوم الجمعة.

وقال مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا قد يقفز من ألوف حاليا إلى 10 ملايين حالة خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر طبقا لنموذج إحصائي مؤقت.

وأوضح مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، ميشيل ياو، أن هذا التنبؤ المؤقت قابل للتغيير، مشيرا إلى أن أسوأ التوقعات لتفشي وباء إيبولا لم تتحقق لأن الناس غيروا سلوكياتهم في الوقت المناسب.

وتابع لممثلي وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد “الأمر مازال في حاجة لتدقيق. من الصعب وضع تقدير على المدى البعيد نظرا لأن السياق يتغير كثيرا وكذلك الحال بالنسبة لإجراءات الصحة العامة، عندما تُنفذ بشكل كامل يمكن أن يكون لها تأثير بالفعل”.