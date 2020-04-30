كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صربيا تدرس تخفيف الإغلاق نهاية هذا الأسبوع رغم التحذيرات الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة الصربية تخفيف إجراءات إغلاق فيروسا كورونا المستجد في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من تحذيرات الأطباء، في مواجهة السخط العام المتزايد.

ألغت الحكومة، اليوم الخميس، قرارها بإغلاق البلد بأكمله خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال، وبدلاً من ذلك، فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً يوم الخميس حتى الساعة 5 مساءً يوم السبت على الرغم من دعوات الأطباء بعدم تخفيف القيود، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال كبير أطباء الأوبئة في صربيا بريدراج كون، عضو فريق الأزمات الحكومي، إن القرار حل وسط.

وأضاف لشبكة RTS التلفزيونية الحكومية: "لا أشعر بالرضا حيال ذلك. الإغلاق لمدة ثلاثة أيام سيكون قرارًا أفضل وأكثر أمانًا لمنع انتشار المرض".

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أبلغت صربيا حتى الآن عن 8724 حالة إصابة بفيروسات تاجيّة و 173 حالة وفاة. يتزايد عدد الأشخاص غير الراضين عن التدابير الوقائية الصارمة التي أدخلتها حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، وانضم الكثيرون إلى احتجاجات المعارضة من شرفاتهم.

وقد أبلغت صربيا يوم الأربعاء عن 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 وفيات. وأبلغت البوسنة المجاورة عن ارتفاع في عدد الحالات يوم الأربعاء بعد أن بدأت الحكومة تخفيف القيود.

وقالت الدكتورة فيسنا دوبودجا لـ"رويترز"، إن عدد المرضى في مستشفى كيه بي سي زفيزدارا في بلغراد الذي تحول إلى عيادة فيروس كورونا المستجد COVID-19 انخفض إلى النصف مقارنة بأسابيع قليلة إلى 200 اليوم الخميس.

وأضافت: "بالنظر إلى ما مررنا به، فإننا نخشى قليلاً من تخفيف الإجراءات".