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الدنمارك: انتشار فيروس كورونا لم يتسارع منذ بدء إعادة الفتح

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدنمارك: انتشار فيروس لم يتسارع منذ بدء إعادة الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتسارع انتشار Covid-19 في الدنمارك منذ أن بدأت البلاد في تخفيف القيود تدريجيًا في منتصف أبريل، حسبما أعلن معهد شتاتنز للمصل، المسؤول عن الاستعداد ضد الأمراض المعدية، اليوم الخميس.

وقال المعهد، إن ما يسمى بـ "معدل الإصابة بالعدوى"، الذي يظهر متوسط عدد الإصابات التي يسببها شخص مصاب بالفيروس، ارتفع قليلاً في الأسبوعين الماضيين لكنه لا يزال أقل من 1.0.

وأضاف: "ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على أن وباء COVID-19 يتسارع".

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