كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة القطرية، 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 13409، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وأشار تقرير لمجلة بيزنس ستاندرد، إلى تضاعفت الحالات التي يتم إضافتها يوميا في قطر، بينما استغرق إجمالي عدد الوفيات العالمي 15 يوما فقط ليرتفع من 100 إلى 200 ألف.

وبحسب مجلة "بيزنس ستاندرد"، سيطرت حالة من الذعر والغضب في قطر بسبب تراخي النظام في تطبيق آليات التباعد الاجتماعي، خاصة بين العمال المنشآت وعدم تقليل التجمعات الهائلة في شوارع قطر خاصة في مناطق (الكورنيش واللؤلؤة ولوسيل)، بالإضافة إلى انعدام الإجراءات الوقائية والصحية للمواطنين واللازمة لمواجهة الوباء القاتل والحد من انتشاره بين المواطنين.

Advertisements

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.