كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير: يمكن إعادة فتح المتاحف والكنائس وحدائق الحيوان في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكن إعادة فتح المتاحف والمعارض والنصب التذكارية وحدائق الحيوان والحدائق النباتية في ألمانيا، بشرط أن تتمكن من تلبية متطلبات الإبعاد والنظافة الاجتماعية لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما نقلت وسائل الإعلام الألمانية عن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقالت التقارير، إنه وفقًا لمسودة حكومية استشهدوا بها، كانت هذه الشروط مهمة بشكل خاص للمباني الصغيرة أو التاريخية التي غالبًا ما كانت أقل سهولة في التكيف، وأن صندوقا بقيمة 10 ملايين يورو (10.88 مليون دولار) سيساعد المتاحف على إجراء التعديلات اللازمة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت مجلة فوكس، أن الخدمات الكنسية ستستأنف أيضًا بعد فترة تم حظرها فيها كجزء من إجراءات وقف انتشار وباء فيروس كورونا الجديد. ولم تحدد التقارير تاريخًا ستدخل فيه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن تعقد المستشارة أنجيلا ميركل مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق، اليوم الخميس، بعد اجتماعها مع رؤساء ولايات فيدرالية.