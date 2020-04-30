هل مقالب رامز جلال حقيقية؟ مشاهير يعترفون بالحقيقة!-فيديو

خلق برنامج رامز جلال جدلا واسعا بسبب طبيعة المقلب الذي يعيشه ضيوفه، لدرجة منع صاحبه من الظهور في أي وسيلة إعلامية مصرية، وهو أمر يتفرع عنه سؤال :”هل مقالب رامز حقيقية فعلا؟، وهل يقبل جميع ضيوفه المقلب دون وجود اتفاق بين الطرفين؟” .

عدد مواسم برنامج مقالب رامز وصل في رمضان هذه السنة إلى الموسم العاشر، وكان غالبية ضيوفه في حلقاته المختلفة من الفنانين، من بينهم من اعترف لاحقا أن المقالب ليست حقيقة 100%، ولم تصور دون علمهم، أو على الأقل دون علمهم الكامل بها.

واعترف فنانون بأن مشاركتهم في البرنامج كانت مفبركة، حيث كانوا على علم أنهم يشاركون في مقلب، مؤكدين أن هدفهم من المشاركة هو المال، في حين شدد آخرون على أن جميع المشاركين هم على اتفاق مسبق مع رامز.

وقررت نقابة الإعلاميين بمصر، أمس الأربعاء، منع ظهور الفنان رامز جلال، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، نتيجة ما أسمته النقابة خروقات في برنامجه “رامز مجنون رسمي”، إضافة إلى كونه غير مسجل في لوائح نقابة الإعلاميين، أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.