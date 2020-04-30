العرائش.. تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف عاملات مصنع تصبير السمك

سجلت جماعة الساحل، التابعة لإقليم العرائش، اليوم الخميس، إصابتين جديدتين بـ”كوفيد19″ لعاملتين في مصنع تصبير السمك، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الجماعة إلى 3 أشخاص.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الإصابات الثلاث، المسجلة في جماعة الساحل لحدود اللحظة، جميعها لها علاقة بمصنع تصبير السمك، الذي ارتفع إجمالي المصابين فيه إلى ما يناهز 75 شخصا.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في إقليم العرائش، خلال 24 ساعة الماضية، إلى أزيد من 100 إصابة مؤكدة.
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