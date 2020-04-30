أمن شفشاون يوقف 3 فتيات خرقن حالة الطوارئ ليلا وفي حوزتهن مخدرات قوية

تمكنت الشرطة السياحية في شفشاون، ليلة أمس الأربعاء/الخميس، من توقيف ثلاث فتيات، خرقن حالة الطوارئ الصحية، على مستوى منطقة رأس الماء، وضبطت في حوزتهن كمية من المخدرات القوية.

وكشف مصدر أمني لـ”اليوم24″ أن الفتيات كن رفقة 3 شبان، لاذوا بالفرار بمجرد رؤيتهم للعناصر الأمنية، ما دفع هذه الأخيرة إلى شن حملات تمشطية لإلقاء القبض على الفارين، إذ تمكنت من توقيف الفتيات الثلاث.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التوقيف، جاءت في إطار المجهودات، التي تقوم بها السلطات الأمنية من شرطة، وقوات مساعدة وأعوان سلطة لتنفيذ قانون الطوارئ الصحية في المدينة.