تمكنت الشرطة السياحية في شفشاون، ليلة أمس الأربعاء/الخميس، من توقيف ثلاث فتيات، خرقن حالة الطوارئ الصحية، على مستوى منطقة رأس الماء، وضبطت في حوزتهن كمية من المخدرات القوية.
وكشف مصدر أمني لـ”اليوم24″ أن الفتيات كن رفقة 3 شبان، لاذوا بالفرار بمجرد رؤيتهم للعناصر الأمنية، ما دفع هذه الأخيرة إلى شن حملات تمشطية لإلقاء القبض على الفارين، إذ تمكنت من توقيف الفتيات الثلاث.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التوقيف، جاءت في إطار المجهودات، التي تقوم بها السلطات الأمنية من شرطة، وقوات مساعدة وأعوان سلطة لتنفيذ قانون الطوارئ الصحية في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن شفشاون يوقف 3 فتيات خرقن حالة الطوارئ ليلا وفي حوزتهن مخدرات قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.