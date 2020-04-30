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اعتقال 14 طالبا في برشلونة بسبب تنظيم سهرة في حي جامعي خلال فترة الحجر الصحي

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محمد الشرع 0 تبليغ

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اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة 14 طالبا جامعيا بعد تنظيمهم لحفلة في الحي الجامعي الذي يقطنون فيه، رغم فرض إجراءات الحجر الصحي ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس “” المستجد.

وكشفت صحيفة “ماركا” أن أعمار الطلبة الموقوفين تتراوح بين 20 و25 سنة، وأن العملية تمت بفضاء مشترك لحي جامعي بالعاصمة الكتلانية برشلونة.

وشدد المصدر ذاته على كون الحفلة تم تنظيمها في حدود الرابعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، وأن رجال الشرطة قدموا إلى عين المكان مباشرة بعد تلقي مكالمة هاتفية تؤكد وجود حفلة في خرق لتدابير الحجر الصحي.

وشهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد إلى 212.917، مع تسجيل 325 حالة وفاة جديدة رفعت الرقم الإجمالي للوفيات إلى 24.147، في وقت بلغ فيه عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 108.947.

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