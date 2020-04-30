لفتيت يعلن عن الاستعدادات لإعادة العالقين المغاربة في سبتة ومليلية المحتلتين

وسط استمرار أزمة المغاربة العالقين بالخارج، تستعد البلاد للبدء بإعادة العالقين في الثغرين المحتلين أزمة ومليلية.

وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في حديثه أمس الأربعاء أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن هناك عملا لاستكمال إجراءات إعادة العالقين المغاربة في سبتة ومليلية المحتلتين في القريب العاجل، لتتم عملية عودتهم في ظروف مناسبة للجميع.

وتأتي توضيحات الفتيت، بعدما وصل عدد المغاربة الذين تم توقيفهم، في سبتة المحتلة بتهم محاولة “الحريك” للبلاد إلى 14 شخصا، فيما نجح العشرات، حسب سلطات المدينة المحتلة، في العودة لبيوتهم سرا عبر اختيار السباحة في المتوسط.

يشار إلى أن أعداد العالقين المغاربة بالخارج يتجاوز 22 ألف شخص، تقول وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إنها تكفلت بالآلاف منهم، وتعد خطة لإعادتهم جميعا لأرض الوطن، وهي الخطة التي يقول العالقون إنها تأخرت كثيرا ويتهمون الحكومة المغربية بالتخلي عنهم.