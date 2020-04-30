“القاتل الصامت” ينهي حياة عنصر في القوات المساعدة في شفشاون !

عثر على عنصر من القوات المساعدة، ليلة أمس الأربعاء، جثة هامدة داخل منزله، بعد اختناقه بغاز البوتان في منطقة شماعلة جماعة بني بوزرة إقليم شفشاون.

وحسب مصادر محلية، فإن غياب الهالك عن مكان عمله أثار شكوكا لدى زملائه، الذين حاولوا الاتصال به قبل أن يعثروا عليه جثة هامدة داخل منزله.