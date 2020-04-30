وسط تفاقم الوصع الإنساني في مخيمات تندوف، وتزايد الغضب من قيادة الجبهة الانفصالية، حاول صحراويون الفرار من المخيمات نحو موريتانيا.
وكشف موقع “ازويرات ميديا” الموريتاني، أن 1500 سيارة غادرت مخيمات تندوف، ويخطط أصحابها لدخول المناطق الشمالية الموريتانية، ما يثير قلق الأجهزة الأمنية، التي تعمل ليل نهار من أجل منع المتسللين من دخول الأراضي الموريتانية تنفيذا للإجراءات، التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار المرض، من ضمنها القرار المتعلق بإغلاق الحدود.
وأوضح المصدر ذات أن السلطات الموريتانية في مدينة ازويرات سبق لها أن تدخلت، يوم السبت الماضي، لإعادة متسللين من مخيمات تندوف، تم ضبطهم على مشارف مدينة بير أم اكرين، وهو الإجراء نفسه، الذي اتخذ ضد سيدتين وطفليهما بعد محاولتهما التسلل إلى مدينة ازويرات.
وكان سكان المخيمات، قد أطلقوا، قبل أيام، نداء من أجل التدخل الإنساني لإنقاذ السكان، حيث قالوا إن المخيمات تعرف شحا في المياه، ونقصا في المؤونة، والغذاء، وغلاء في الأسعار، ما يفاقم الوضع الإنساني لساكنتها، في ظل غياب أي تحرك لقيادة الجبهة الانفصالية، وانشغال الجزائر بأزمتها الداخلية بعدما فاقم فيروس كورونا من متاعبها الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط تفاقم الوضع الإنساني.. 1500 سيارة تحاول الفرار من مخيمات تندوف نحو الأراضي الموريتانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.