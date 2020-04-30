إطلاق نار على شاب (22 عاما) في الجديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (22 عامًا)، اليوم، الخميس، بجراح إثر إطلاق النار عليه في الجديدة المكر.
وذكرت مصادر طبيّة أن جراح الشاب متوسّطة، ونقل على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى نهارية.
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