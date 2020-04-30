خلفية جنائية: إطلاق نار على شخص طعن شرطيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم رجل (40 عاما) على طعن شرطي إسرائيلي (28 عاما) في بلدة راس العين، بعد ظهر اليوم الخميس، ورد الشرطي، الذي أصيب في ساقه، بإطلاق النار على الرجل.

وقالت الشرطة إن خلفية الحادث جنائية، وأن إصابة الشرطي طفيفة.

وتم نقل المهاجم إلى مستشفى "بيلينسون" وإجراء عملية إنعاش له، ووصفت حالته بالحرجة.

وقالت الشرطة إن خلفية الحادث جنائية وأنها تحقق في ظروفه، وتبين بعد تحقيق أولي أن الشرطي استدعي لفض عراك بين رجلين، وان أحدهما هو الذي هاجم الشرطي وطعنه.