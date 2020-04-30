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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع السلال الرمضانية في تعز والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع السلال الغذائية الرمضانية في تعز.
حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، 200 سلة غذائية رمضانية تزن 14 طنًا و 800 كيلو غرام، للنازحين والأسر المحتاجة في جزيرة ميون بمحافظة تعز.
واستفاد من السلال الغذائية، 1,200 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
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