مركز الملك سلمان يوزع السلال الرمضانية في تعز

الخميس 30 أبريل 2020

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع السلال الغذائية الرمضانية في تعز.



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حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، 200 سلة غذائية رمضانية تزن 14 طنًا و 800 كيلو غرام، للنازحين والأسر المحتاجة في جزيرة ميون بمحافظة تعز.

واستفاد من السلال الغذائية، 1,200 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.