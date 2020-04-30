شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع «خليجي» استثنائي لمناقشة تداعيات كورونا على الطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل
شارك في الاجتماع رؤساء ومدراء عموم الطيران المدني بالدول الأعضاء، والأمين المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتنموية عبدالملك بن صالح آل الشيخ.
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