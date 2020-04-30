شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع «خليجي» استثنائي لمناقشة تداعيات كورونا على الطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون اجتماعا استثنائيا عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأثنين الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠م، لمناقشة تداعيات تأثير فايروس كورونا على قطاع الطيران المدني بدول المجلس، والخطوات اللازم القيام بها للحد من تأثير الوباء على حركة السفر بين دول المجلس، وما يتعرض له قطاع الطيران المدني من خسائر اقتصادية نتيجة توقف حركه النقل الجوي ، وذلك بدعوه من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‏شارك في الاجتماع رؤساء ومدراء عموم الطيران المدني بالدول الأعضاء، والأمين المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتنموية عبدالملك بن صالح آل الشيخ.