شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ 6 آلاف في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6028 حالة، بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 94 ألفا و640 حالة، بعد تسجيل983 حالة إصابة جديدة.

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