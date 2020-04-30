شكرا لقرائتكم خبر عن 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات ، اليوم عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات12,481 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 105 حالات.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء2,429 حالة.