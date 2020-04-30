استطلاع دولي: أسعار النفط تتجه صوب المزيد من الانخفاض خلال 2020

وأظهرت نتيجة الاستطلاع كذلك أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها كبرى الدول المنتجة للخام لن يكون لها أثر كبير على سوق النفط.

وتوقع المسح، الذي شمل 45 محللا، أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 35.84 دولار للبرميل في 2020.



وهبطت أسعار كل من خامي "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بشكل حاد لما دون العشرين دولارا هذا العام.

وجرى تداول خام "برنت" اليوم عند نحو 25 دولارا للبرميل بانخفاض يفوق 60% عن نهاية 2019 مع تهاوي الطلب على النفط بسبب إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء كورونا.