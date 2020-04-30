استطلاع دولي: أسعار النفط تتجه صوب المزيد من الانخفاض خلال 2020

خلص استطلاع اجرته وكالة "رويترز" اليوم الخميس، إلى أن أسعار النفط تتجه صوب مزيد من الانخفاض هذا العام حتى مع تخفيف الدول للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوقع المسح، الذي شمل 45 محللا، أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 35.84 دولار للبرميل في 2020.
وهبطت أسعار كل من خامي "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بشكل حاد لما دون العشرين دولارا هذا العام.
وجرى تداول خام "برنت" اليوم عند نحو 25 دولارا للبرميل بانخفاض يفوق 60% عن نهاية 2019 مع تهاوي الطلب على النفط بسبب إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء كورونا.
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