نجم الشياطين الحمر السابق: استئناف البريميرليج خطر على اللاعبين

2020-04-30 | 14:59
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وقال نيفيل الفائز بلقب الدوري ثماني مرات شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "لو كان الناس محقين في وضع الصحة في المقام الأول لما كنا نتحدث عن عودة كرة القدم في الوقت الحالي".
وتابع: "لو نُقل أي لاعب أو مدرب إلى العناية الفائقة ما الذي سيحدث؟ المسؤولية على عاتقهم وأقول لهم 'هذه مخاطرة'. إنهم غير واثقين من كيفية التعامل مع الأمر في هذا الوقت".
وأضاف نيفيل: "لو كان القرار غير اقتصادي لتوقفت كرة القدم لأشهر".
وأردف: "هناك جوائز مالية كبيرة وخسارة اقتصادية هائلة ستحدث وتغيب العقول بالنظر إلى مستوى المخاطرة التي يرغب الناس في خوضها".
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