مصرف الرشيد يعلن اطلاق رواتب منتسبي وزارة الداخلية

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية وعدد من المديريات التابعة لها.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف رواتب منتسبي الوزارة الموطنة رواتبهم لدى المصرف لشهر نيسان الجاري عبر ادوات الدفع الالكترونية".
وأضاف انه "بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة".
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