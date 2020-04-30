مستشار نتنياهو يمنحه الضوء الأخضر لترؤس الحكومة

أعطى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الخميس، الضوء الأخضر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك عشية التئام المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، يومي الأحد والإثنين الماضيين بهيئة من 11 قاضيا للنظر في طعون ضد ترؤس نتنياهو للحكومة والاتفاق الذي تم التوصل إليه نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس حول تشكيل هذه الحكومة.

وقال ماندلبليت للمحكمة العليا الإسرائيلية إنه لا يرى أي عائق قانوني في تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ويمنع القانون الإسرائيلي أي وزير متهم بقضايا جنائية من البقاء في منصبه ولكن هذا القانون لا يتطرق إلى من يتولى منصب رئاسة الحكومة.

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وكان ماندلبليت نفسه قدم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة حيث تبدأ محاكمته في منتصف شهر مايو/أيار.

ولم يعارض ماندلبليت اتفاق نتنياهو وجانتس على التناوب على رئاسة الحكومة القادمة لمدة 18 أشهرا لكل منهما.

ولفت ماندلبليت إلى أن الاتفاق بين نتنياهو وجانتس يتطلب بعض التعديلات التشريعية.



وفور صدور هذا الموقف، صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لصالح مشروع قانون تناوب نتنياهو وجانتس على رئاسة الحكومة الجديدة.

ويرجح أن يفسح قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الطريق أمام تقديم حكومة نتنياهو- جانتس أمام الكنيست لنيل الثقة.