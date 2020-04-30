تراجع كبير في طلبات اللجوء لأوروبا بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، اليوم الخميس، إن أعداد الأشخاص الذين يسعون لطلب اللجوء في أوروبا تراجع بصورة كبيرة في مارس/آذار الماضي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وفرض عدد من القيود على السفر.
وسجل المكتب 34737 طلبا للجوء في الاتحاد الأرووبي والنرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين في شهر مارس/آذار الماضي، أقل بنسبة 43% مقارنة بشهر فبراير/شباط الماضي.
وكان المكتب قد سجل خلال أول شهرين من العام الجاري مستويات مرتفعة من طلبات اللجوء، وتم تسجيل 61134 طلبا للجوء خلال شهر فبراير/شباط 2020، مرتفعا بنسبة 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
يذكر أن عدد طالبي اللجوء قد ارتفع خلال عام 2019 بأكمله إلى نحو 714 ألف طلب.
وكانت السلطات اليونانية فرضت إجراءات الإغلاق على مخيمين للاجئين مطلع الشهر الجاري، عقب إصابة 28 مهاجرا بفيروس كورونا.
وجرى رصد الفيروس في شمال العاصمة اليونانية أثينا في مخيمات تضم نحو 4800 لاجئ، ولم يتم تسجيل حالات إصابة في المخيمات المكتظة باللاجئين في جزر إيجة.
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