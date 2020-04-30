ألمانيا و"حزب الله".. الحظر يتوسع عالميا والخناق يضيق

انضمت ألمانيا، صباح اليوم الخميس، إلى 8 دول في قارات أوروبا والأمريكتين، تحظر كافة أنشطة حزب الله الإرهابي اللبناني على أراضيها.

وحتى اليوم، كانت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا وهندوراس وباراجواي والأرجنتين وكوسوفو هي الدول التي تحظر أنشطة المليشيا اللبنانية بشكل كامل.

وفي فبراير/شباط 2019، قررت وزارة الداخلية البريطانية وضع حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية في البلاد وحظر كل أنشطته، قبل أن تقرر وزارة الخزانة في يناير/كانون الثاني 2020 تجميد جميع أرصدته.

وقال وزير الداخلية ساجد جافيد في تصريحات صحفية آنذاك: "حزب الله يواصل محاولاته لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي".

وفي 2004، أعلنت هولندا حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة، واتهمت الحزب بالتورط في عمليات اغتيال لمعارضين إيرانيين على أراضيها.

وفي عام 2002، صنفت كندا حزب الله "منظمة إرهابية"، وحظرت جميع أنشطته على أراضيها.

وقالت السلطات الكندية في ذلك الوقت إن حزب الله "واحد من أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، ويعمل على تدمير إسرائيل، وتكوين نظام متأثر بالنظام الإيراني في لبنان".

أما الولايات المتحدة فصنفت حزب الله منظمة إرهابية عام 1997، لافتة إلى أنه يمول عمليات الإرهابية عبر شبكة إجرامية تنشط في غسل الأموال وجمع التبرعات.

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وفي يونيو/حزيران 2019، قررت جمهورية كوسوفو تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، وحظر جميع أنشطته، مبررة ذلك بأنه "يرعى الإرهاب عالميا".

كما أعلنت هندوراس في يناير/كانون الثاني الماضي، تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية".

وفي أغسطس/آب 2019، صنفت باراجواي حزب الله منظمة إرهابية ما لاقى ترحيبا أمريكيا كبيرا.

وبررت السلطات في باراجواي قرارها بأنه "يأتي ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب المدعوم إيرانيا".

وقبل باراجواي بشهر واحد، أي في يوليو/تموز 2019، أعلنت الأرجنتين تصنيف حزب الله منظمة إرهابية وحظرت كافة أنشطته، متهمة إياه بتنفيذ هجومين إرهابيين على أراضيها، بينها هجوم راح ضحيته أكثر من 80 قتيلا في التسعينيات.

وصباح اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الداخلية الألمانية، ستيف ألتر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "حظر (وزير الداخلية هورست) زيهوفر اليوم أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا".

وأضاف: "اتخذت الشرطة إجراءات بشكل متزامن في العديد من الولايات منذ الساعات الأولى من الصباح".

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها.