السفير الأمريكي بألمانيا يرحب بقرار حظر حزب الله

رحب السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، الخميس، بقرار الحكومة الألمانية حظر كل أنشطة حزب الله الإرهابي في البلاد.

وقال جرينيل في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مشيدا بالقرار الألماني: "نرحب بقرار الحكومة الألمانية اليوم ضد عناصر يشتبه بدعمهم لحزب الله".

وأشار السفير الأمريكي إلى أن قرار المواجهة "يثبت عزم الغرب على مواجهة التهديدات الدولية التي يمثلها حزب الله"، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأضاف جرينيل: "لا يمكن السماح لحزب الله باستخدام أوروبا كملاذ آمن لدعم الإرهاب في سوريا وعبر الشرق الأوسط".

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وأكد: "نحن مستعدون للعمل مع ألمانيا وجميع الشركاء الأوروبيين من خلال تطبيق القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية لحرمان حزب الله من أي نشاط في أوروبا".

واستيقظ العالم صباح اليوم الخميس، على قرار ألمانيا حظر "حزب الله" اللبناني، في الأراضي الألمانية، في خطوة شكّلت ضربة قوية للمليشيات التابعة لإيران.



قرار يأتي بعد سنوات من استغلال التنظيم الإرهابي للأراضي الألمانية كـ"حديقة خلفية"، و"مركز دعم لوجستي"، و"جمع التمويل اللازم لعملياته"، وفق وثائق رسمية حصلت عليها ”الخليج 365” ونشرتها في وقت سابق.

فما بين تجارة مخدرات وغسل أموال وتجنيد أتباع جدد، تعددت أجندة مليشيات "حزب الله" في ألمانيا بعد مرور مموله الأساسي إيران بضائقة مالية جراء العقوبات الاقتصادية.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها.