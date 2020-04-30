طائرة مساعدات إماراتية إلى بنجلاديش لاحتواء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرسلت الإمارات، اليوم الخميس، طائرة مساعدات إلى بنجلاديش، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
المساعدات التي تبلغ 7 أطنان من الإمدادات الطبية سيستفيد منها نحو 7 آلاف عامل بمجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.
وقال ساعد محمد المهيري، سفير الإمارات لدى بنجلاديش: "إن دولة الإمارات تحرص على دعم قدرات بنجلاديش في التصدي لكوفيد-19".
وأوضح أن إيصال المساعدات اليوم من قبل الدولة سيمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم لاحتواء الوباء.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت نحو 341 طنا من المساعدات لنحو 33 دولة استفاد منها نحو 341 ألف طبيب ومهني.
وبروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ انتشار الفيروس، جهدا في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.
جهود الإمارات تنوعت ما بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية.
كما شملت تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.
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