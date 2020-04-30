شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 2348 بعُمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الخميس، تسجيل 74 إصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2348.



وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم إن "الإصابات تشمل 39 عمانياً، و35 لغير عمانيين".

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