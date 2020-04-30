شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6028 حالة، بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 94 ألفا و640 حالة، بعد تسجيل 983 إصابة جديدة. كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 75 ألفا و103 حالات، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية.

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