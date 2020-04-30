قطر تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قطر، الخميس، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.



وذكرت وزارة الصحة القطرية أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

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وقالت إن باقي حالات الإصابة الأخرى تعود لمواطنين قطريين ومقيمين خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذي أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

وأوضحت الوزارة القطرية، في بيان، أنه تم شفاء 129 حالة من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في قطر إلى 1372 حالة.

ونوهت وزارة بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بين إرتفاع وانخفاض وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات تقل تدريجيا.