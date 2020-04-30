صحيفة: منذ بداية كورونا لم يغب التواصل في المجتمع الإماراتي برغم التباعد الجسدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "سنة حميدة، تتجدد هذا الشهر الفضيل، بعقد أولى المحاضرات في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لتبث الطمأنينة والتفاؤل في نفوس المجتمع والبشرية، وترسخ معاني القيم الطيبة وأهميتها في مواجهة التحديات، والتي برزت بشكل جلي في المجتمع الإماراتي بمواجهته لانتشار فيروس كورونا.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، كلمات طيبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حملت رسائل عديدة أهمها أن قيم الخير والعطاء والتعاون والتراحم والأخوة والتفاؤل، هي مصدر القوة في مجتمعنا مواطنين ومقيمين، والذي تمكن عبر إيمانه بهذه القيم من تسطير قصة نجاح في تجاوز أزمة كورونا، وأثبت قدرته متحداً ومتكاتفاً على تذليل أي عقبات وأي تحدٍّ، في ظل القيادة الرشيدة.

ولفتت إلى أن التزود بالعلم الحديث والمعرفة، هو رسالة أخرى لسموه، جسدها ما وفرته الدولة عبر عقود من إمكانيات اقتصادية وصناعية وصحية وتقنية ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمة العالمية، ومكنت الإمارات من المساهمة مع العالم بما تملكه من خبرات وتجربة مميزة في الذكاء الاصطناعي في بحوث اللقاحات والعلاجات.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أنه منذ بداية الأزمة، لم يغب التواصل في المجتمع الإماراتي، برغم التباعد الجسدي، فالقيادة الرشيدة كانت بقرب الناس دائماً، عبر توجيهاتها لأجهزة الدولة بوضع صحة المجتمع على سلم الأولويات وتأمين الرعاية الصحية المثلى والدواء والغذاء، وألهمتنا بالعمل والعزيمة والإرادة والأمل، بأن الأزمة ستمر، وأننا سنمضي إلى مستقبلنا الأكثر إشراقاً.