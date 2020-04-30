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البحرين تسجل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

البحرين تسجل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن من بين الإصابات الجديدة 109حالة لعمالة وافدة، و6 حالات نقلت لهم العدوى بالمخالطة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

 

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 40 حالة إضافية من المصابين بفيروس كورونا.

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