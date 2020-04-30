شكرا لقرائتكم 16 سنة سجن لبطل ملاكمة بإيران وزوجته.. بسبب صور عائلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر "أحمد معين شيرازي"، المعروف باسم "بيكاسو معين"، بطل ملاكمة الرفس (كيك بوكسينغ) في إيران مقطع فيديو على إنستغرام يوم أمس الأربعاء أعلن فيه أن المحكمة الثورية حكمت عليه وعلى زوجته "شبنم شاهرخي" بالسجن 16 سنة.

وأوضح في الفيديو أنه اضطر لمغادرة البلاد في سبتمبر 2019 بسبب اتهامه بأربع تهم مع زوجته.

واتهم الزوجان الشابان بـ"الدعاية ضد النظام" و"نشر الفساد والدعارة" و"إساءة الآداب العامة" و"نشر المحتوى المبتذل والمستهجن"، بسبب صور عائلية للزوجين نشرت على "إنستغرام".

وأدينت زوجة بيكاسو بتلك الاتهامات أيضاً على الرغم من قلة نشاطها على إنستغرام، لا سيما أن أكثر الصور والفيديوهات المنشورة لها التقطت من قبل زوجها.

كما سبق أن استجوب الزوجان من قبل وزارة الأمن والمخابرات الإيرانية مرتين، وبعد ذلك تمت إحالة قضيتهما إلى محكمة سجن إيفين، وحكمت الشعبة 26 للمحكمة الثورية، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، غيابيا عليهما بالسجن 16 سنة.

"التجسس لأميركا وإسرائيل"!

وكشف الرياضي الإيراني أنه استدعي وزوجته إلى وكر لوزارة الأمن والمخابرات الإيرانية قبل 10 أشهر في طهران للرد على أسئلة غريبة طرحها المحققون عليهما، خلال استجوابات منفصلة، استمرت حوالي سبع ساعات، مضيفا "اتهمونا بتهم رفضناها، لكنهم قالوا إنكما اتخذتما خطوات ضد الله والدين والحكومة والإنسانية، وكل ذلك واضح لنا، لكننا نريد الآن فقط أن نعرف ما إذا قد فعلتما ذلك عن قصد، أو ارتكبتماه عن طريق الخطأ، أو لأنكما عنصران متسللان لصالح أميركا وإسرائيل وتقومان بالتجسس".

بیکاسو معین

وتابع "في النهاية قال المحققون إنني لست جاسوسا ولكن عنصر ضال ويجب أن أسجن أو أتوقف عن الكتابة على إنستغرام ولا أنشر الصور والفيديوهات".

إلى ذلك، كشف أنهم "طلبوا منه حذف الكثير من الصور، خاصة تلك التي تظهر زوجته دون حجاب إلى جانب والدته المحجبة، لأنهم يرون في تلك الصورة الترويج للتعايش بين جيلين مختلفين، كما طلبوا منه أن يتوقف عن النقد."

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"لن نعود بسبب الظلم "

إلى ذلك، أكد بطل "ملاكمة الرفس" ( Kick Boxing) في المقطع المصور أنه لن يعود وزوجته إلى بلاده قائلاً: "لن نعود إلى إيران بسبب هذه العقوبة غير العادلة، لقد فطر قلبنا، كنا مواطنين صالحين لم نسئ لأحد، فإذا كانت إيران لا تريدنا لم الإصرار على العودة إذا؟

من هو بيكاسو؟

إلا أن السؤال الأهم الذي يطرح في تلك القضية هو: "من بيكاسو معين ولماذا أصبح مهمًا للغاية لدى الأجهزة الأمنية الإيرانية؟

يؤكد موقع "إيران واير" الناطق بالفارسية، أن بيكاسو كان يعيش في العاصمة الإيرانية طهران واشتهر بسبب نشاطه على إنستغرام، التطبيق الوحيد المتاح في البلاد، ونشره لتعليقات وصور وفيديوهات رياضية، وتدريبات الملاكمة، بالإضافة إلى صور عائلية مع زوجته وأطفاله

وذاع صيت الرجل الوسيم بسبب تلك الصور التي تظهر حبه للأسرة والرياضة، وأصبح من الشخصيات الإيرانية المعروفة و"المؤثرة" على إنستغرام.

إلى ذلك، كان یعلق بین الحین والآخر بالطبع على الأحداث الاجتماعية والثقافية في البلاد .

سجن إيفين بطهران

كما شارك في حملات بيئية واجتماعية من قبيل "لا للبلاستيك" ، وحملة "المساعدة في بناء مدينة أفضل للمعوقين" وعادة ما كانت تجلب مشاركاته هذه أكثر من 100 ألف إعجاب على إنستغرام.

إلى ذلك، يظهر حسابه على تطبيق الصور الشهير، فيديوهات ومقاطع لأمه ووالده، المتدينين.

وفاز بيكاسو معين، الحاصل على دكتوراه في الوخز بالإبر، والذي التحق عام 2000 بأكاديمية "إرسكا" الرياضية في ألمانيا، فرع الملاكمة، بالعديد من المسابقات، إلا أنه عاد إلى إيران قبل بضع سنوات، وتزوج من "شبنم شاهرخي"، وشكل أسرته الصغيرة، لكن فجأة غادر البلاد مع أسرته في سبتمبر 2019، ويعيش في تركيا حاليا.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الإيرانية حساسة للغاية تجاه الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تجاه أولئك الذين يحظون بشعبية ، الأمر الذي ينظر إليه بمثابة قوة كامنة قد تخرج عن السيطرة!