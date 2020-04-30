العمل الألمانية: ارتفاع معدل البطالة 13,2 بالمئة في نيسان بسبب كورونا

أعلنت وزارة العمل الألمانية "إرتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بنسبة 13,2 بالمئة في نيسا بسبب تفشي فيروس كورونا، في اكبر زيادة خلال شهر منذ 1991"، مشيرة الى أن "وكالة التوظيف سجلت 308 آلاف عاطل عن العمل جدد بالمقارنة مع معطيات الشهر السابق، ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل إلى مليونين و644 ألف شخص، ومعدل البطالة إلى 5,8 بالمئة".
وذكرت وزارة العمل في بيان أن "الزيادة الكبيرة في البطالة في نيسان تؤثر على كل القطاعات وخصوصا المطاعم والفنادق وشركات السفر وقطاع السيارات".
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