اليونيفيل قدمت لبلدية علما الشعب معدات طبية ومستلزمات وقاية من كورونا

قدم قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال دييغو فيليبو فولكو لرئيس بلدية ​علما الشعب​ في ​قضاء صور​، جان غفري ​معدات طبية​ ومستلزمات وقاية لفائدة ​البلدية​ والموظفين.

وكذلك تبرعت ​الكتيبة الإيطالية​ ب​الأدوية​ والكمامات والقفازات الطبية والكراسي المتحركة لفائدة مفرزة ​الدفاع المدني​ في صور.

وفي السياق نفسه يواصل مكتب التعاون المدني العسكري للكتيبة الايطالية دعمه لفائدة ​مستشفى تبنين​ الحكومي و​الصليب الأحمر اللبناني​ فرع صور .

وقد نوه الجنرال فولكو بالجهود المشتركة لليونيفيل عموماً وللكتيبة الايطالية خصوصاً في مكافحة العدو المشترك فيروس COVID-19 حيث تساهم ​قوات حفظ السلام​ التابعة للأمم المتحدة في تحسين المستوى الصحي في منطقة عملها ويتم التنسيق والتعاون المثمر بينها و​المستشفيات الحكومية​ والسلطات المحلية ضد هذا الوباء.

وتندرج المبادرات الايطالية في سياق جهود ​اليونيفيل​ المتواصلة لمساعدة السكان المحليين في ​جنوب لبنان​ للمكافحة المشتركة ضد الفيروس التاجي ​كورونا​ COVID-19، تواصل الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل مبادراتها العديدة التي تهدف إلى تزويد المجتمعات بالمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات المتاحة تحت تصرفها.