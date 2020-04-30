اليونيفيل قدمت لبلدية علما الشعب معدات طبية ومستلزمات وقاية من كورونا

قدم قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال دييغو فيليبو فولكو لرئيس بلدية علما الشعب في قضاء صور، جان غفري معدات طبية ومستلزمات وقاية لفائدة البلدية والموظفين.
وكذلك تبرعت الكتيبة الإيطالية بالأدوية والكمامات والقفازات الطبية والكراسي المتحركة لفائدة مفرزة الدفاع المدني في صور.
وفي السياق نفسه يواصل مكتب التعاون المدني العسكري للكتيبة الايطالية دعمه لفائدة مستشفى تبنين الحكومي والصليب الأحمر اللبناني فرع صور .
وقد نوه الجنرال فولكو بالجهود المشتركة لليونيفيل عموماً وللكتيبة الايطالية خصوصاً في مكافحة العدو المشترك فيروس COVID-19 حيث تساهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تحسين المستوى الصحي في منطقة عملها ويتم التنسيق والتعاون المثمر بينها والمستشفيات الحكومية والسلطات المحلية ضد هذا الوباء.
وتندرج المبادرات الايطالية في سياق جهود اليونيفيل المتواصلة لمساعدة السكان المحليين في جنوب لبنان للمكافحة المشتركة ضد الفيروس التاجي كورونا COVID-19، تواصل الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل مبادراتها العديدة التي تهدف إلى تزويد المجتمعات بالمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات المتاحة تحت تصرفها.
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