لجنة الرعاية بالسجون: لا اصابات بين السجناء ولتجهيز مستشفى خاص واجراء فحوصات PCR

أعلنت لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا عن "عدم وجود إصابات ب​فيروس كورونا​ بين ​السجناء​ حتى الآن، بفضل الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي الوباء"، مشيرة الى "ضرورة متابعة العمل مع الجهات المعنية في ​نقابة المحامين​ و​وزارة العدل​ و​مجلس القضاء الأعلى​ لتخفيف الاكتظاظ في السجون، علما انه تم الافراج حتى الآن عن 10% من المساجين نتيجة الجهود التي قام بها المعنيون، لكنهم اعتبروا ذلك غير كاف وإن كان جيدا لأن مشكلة الاكتظاظ لا تزال قائمة".

وشددت اللجنة على انه "تم تجهيز مبنى لاستقبال المساجين في حال اصابتهم ب​الكورونا​ وكانت نتيجة فحوصهم المخبرية PCR ايجابية، ويجب تجهيز ​مستشفى​ خاص للاعتناء بالسجناء وعلاجهم عند الضرورة، اضافة الى إجراء فحوصات مخبرية خصوصا في مراكز التوقيف".