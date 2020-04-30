أعلنت لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا عن "عدم وجود إصابات بفيروس كورونا بين السجناء حتى الآن، بفضل الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي الوباء"، مشيرة الى "ضرورة متابعة العمل مع الجهات المعنية في نقابة المحامين ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتخفيف الاكتظاظ في السجون، علما انه تم الافراج حتى الآن عن 10% من المساجين نتيجة الجهود التي قام بها المعنيون، لكنهم اعتبروا ذلك غير كاف وإن كان جيدا لأن مشكلة الاكتظاظ لا تزال قائمة".
وشددت اللجنة على انه "تم تجهيز مبنى لاستقبال المساجين في حال اصابتهم بالكورونا وكانت نتيجة فحوصهم المخبرية PCR ايجابية، ويجب تجهيز مستشفى خاص للاعتناء بالسجناء وعلاجهم عند الضرورة، اضافة الى إجراء فحوصات مخبرية خصوصا في مراكز التوقيف".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الرعاية بالسجون: لا اصابات بين السجناء ولتجهيز مستشفى خاص واجراء فحوصات PCR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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