الصحف تحتجب عن الصدور في 7 ايار لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة

اعلن نقيبا ​الصحافة​ والمحررين ​عوني الكعكي​ وجوزف القصيفي في بيان انه "لمناسبة "ذكرى ​شهداء الصحافة​ اللبنانية" الموافق يوم الاربعاء ​6 أيار​ 2020 ، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى وتحتجب عن الصدور يوم الخميس في السابع منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات و​نقابة مخرجي الصحافة​ ومصممي الغرافيك.

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