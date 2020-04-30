كنعان دعا وزيري المال والاقتصاد إلى جلسة للجنة المال للاستماع إلى وجهة نظرهما بما يتعلق بالخطة المالية

دعا رئيس ​لجنة المال​ والموزانة النائب ​إبراهيم كنعان​، وزيري المال ​غازي وزني​ و​الاقتصاد​ ​راوول نعمه​ إلى جلسة للجنة المال والموازنة يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهما بما يتعلق بالخطة المالية الاقتصادية للحكومة بناء على طلب عدد من النواب. إضغط للمزيد

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