شارك وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب غير العادي الذي عقد عبر تقنية video conference وخصص للبحث في الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية او اي جزء منها.
وقد اودع حتي الأمانة العامة للجامعة كلمة مكتوبة أكد فيها موقف لبنان المبدئي الرافض لضم أي ارض عربية محتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.
كما دعا لتحرك عربي واسع أمام الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة من أجل وقف التعديات الإسرائيلية وإنقاذ المبادىء التي قامت عليها عملية السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر حتي في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب: لوقف التعديات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.