حتي في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب: لوقف التعديات الإسرائيلية

شارك ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ في اجتماع ​مجلس وزراء الخارجية العرب​ غير العادي الذي عقد عبر تقنية video conference وخصص للبحث في الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها ​الدول العربية​ تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم ​الضفة الغربية​ او اي جزء منها.

وقد اودع حتي الأمانة العامة للجامعة كلمة مكتوبة أكد فيها موقف ​لبنان​ المبدئي الرافض لضم أي ارض عربية محتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.

كما دعا لتحرك عربي واسع أمام ​الأمم المتحدة​ والهيئات الدولية ذات الصلة من أجل وقف التعديات الإسرائيلية وإنقاذ المبادىء التي قامت عليها عملية السلام.