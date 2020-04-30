قوى الأمن تقيم دوريات وحواجز وتوزع كمامات في شبعا

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن أنه بتاريخه، أقامت عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ دوريات راجلة وحواجز ثابتة ومتنقلة داخل ​بلدة شبعا​ قضاء حاصبيا، إنفاذا لقرار التعبئة العامة وحث المواطنين على التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية والتزام ​الحجر المنزلي​ إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم ومواجهة تفشي ​فيروس كورونا​.

وقد تم توزيع كمامات من قبل عناصر قوى الأمن على السيارات وعلى المارة.