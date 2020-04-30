قوى الأمن تقيم دوريات وحواجز وتوزع كمامات في شبعا

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا عن أنه بتاريخه، أقامت عناصر من قوى الأمن الداخلي دوريات راجلة وحواجز ثابتة ومتنقلة داخل بلدة شبعا قضاء حاصبيا، إنفاذا لقرار التعبئة العامة وحث المواطنين على التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية والتزام الحجر المنزلي إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم ومواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقد تم توزيع كمامات من قبل عناصر قوى الأمن على السيارات وعلى المارة.
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