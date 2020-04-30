افتتاح نقطة اسعافية لجهاز طوارىء الجمعية الطبية الاسلامية في مراح السراج الضنية

افتتح جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية نقطة إسعافية جديدة له في بلدة مراح السراج - الضنية، على الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة بمدينة طرابلس، في حضور رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية.
وأكد رئيس جهاز الطوارىء والإغاثة عبد الله دبوسي، أن "افتتاح مركز جديد في مراح السراج، يأتي بهدف مؤازرة مركز سير ـ الضنية، واتخاذ النقطة محطة لانطلاق سيارات الإسعاف منها، في ظل ارتفاع عدد المرضى والجرحى الذين تتطلب حالتهم تدخل الفرق الإسعافية بأقصى سرعة ممكنة".
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