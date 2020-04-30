افتتاح نقطة اسعافية لجهاز طوارىء الجمعية الطبية الاسلامية في مراح السراج الضنية

افتتح جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية نقطة إسعافية جديدة له في بلدة مراح السراج - ​الضنية​، على الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة ب​مدينة طرابلس​، في حضور رئيس ​اتحاد بلديات الضنية​ ​محمد سعدية​.

وأكد رئيس جهاز الطوارىء والإغاثة عبد الله دبوسي، أن "افتتاح مركز جديد في مراح السراج، يأتي بهدف مؤازرة مركز سير ـ الضنية، واتخاذ النقطة محطة لانطلاق سيارات الإسعاف منها، في ظل ارتفاع عدد المرضى والجرحى الذين تتطلب حالتهم تدخل الفرق الإسعافية بأقصى سرعة ممكنة".