زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل الناقورة

أفادت ​قيادة الجيش​ عن أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق ​المياه​ الإقليمية اللبنانية مقابل ​الناقورة​.

وأوضحت ​مديرية التوجيه​ في بيان لها اليوم عن أنه "خرق زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي، بتاريخ 29 /4 /2020 ما بين الساعة 17.27 والساعة 18.08، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 260 متراً. و تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن خرق الأراضي اللبنانية برا أو بحرا أو جوا يعتبر خرقا لقرار 1701 الدولي.