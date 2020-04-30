زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل الناقورة

أفادت قيادة الجيش عن أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل الناقورة.
وأوضحت مديرية التوجيه في بيان لها اليوم عن أنه "خرق زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي، بتاريخ 29 /4 /2020 ما بين الساعة 17.27 والساعة 18.08، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 260 متراً. و تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
تجدر الإشارة إلى أن خرق الأراضي اللبنانية برا أو بحرا أو جوا يعتبر خرقا لقرار 1701 الدولي.
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