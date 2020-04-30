تواصل ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، حملتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، للتوعية من مخاطر عدم الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ في ظل تفشي ​فيروس كورونا​. وقد نشرت ​فيديو​ أرفقته بالعبارة التالية: "مش بس نحنا الكورونا رح تلقطك إنت، وعيلتك كمان". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: "مش بس نحنا الكورونا رح تلقطك إنت وعيلتك كمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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